Александр Муромский возглавил «Зеленую рощу»

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С 27 июля 2017 года по 24 сентября 2020 года он занимал должность главы администрации города Орла, с сентября прошлого года по вчерашний день был советником губернатора Орловской области.

Трудовой контракт с Александром Муромским подписал генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин, который так прокомментировал новое назначение: «Перед регоператором сейчас стоят и масштабные стратегические задачи, и предстоит большая работа, что называется, на земле. Необходимо решать системно проблемы, связанные с деятельностью «Зеленой рощи». Это усовершенствование инфраструктуры, обустройство современных контейнерных площадок в необходимом для поддержания порядка количестве и качестве, развитие сферы работы с мусорными отходами в сторону максимальной экологичности и многое другое. Это требует от руководителя полной самоотдачи, активного взаимодействия с муниципалитетами, профильными структурами в других органах власти и организациях, непрестанного контроля за процессом вывоза мусора, соблюдения перевозчиками и другими участниками этого рынка условий заключенных с ними контрактов. Такой же самоотдачи требует и инвестиционная деятельность Корпорации, которой я, очень надеюсь, с приходом Александра Сергеевича смогу уделять больше внимания. Он был приглашен на эту должность как опытный управленец, способный решать сложные и масштабные задачи, человек с высокой степенью ответственности, хорошо знающий свой родной город, область, своих земляков, а также инфраструктуру и правовую составляющую этой работы. Команда Корпорации развития Орловской области пополнилась опытным профессионалом, я этому рад, буду помогать и поддерживать. Желаю Александру Сергеевичу успеха на новом посту!», - прокомментировал новое назначение Николай Шин.

Биографическая справка:

Александр Сергеевич Муромский родился 13 июля 1976 года рождения в Орле.

Образование: в 1998 году окончил Орловский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «Инженер-строитель».

В 2020 году окончил РАНХиГС по специальности «Экономика»

Кандидат технических наук.

Свою управленческую деятельность начал в областном государственном учреждении «Орелгосзаказчик». С 2000 по 2009 годы занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела технического надзора и приемки работ, заместителя начальника учреждения.

С 2009 по 2012 годы возглавлял управление строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

С января по март 2012 года работал заместителем начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик».

В марте 2012 года назначен заместителем главы администрации города Орла, в декабре 2015 года — первым заместителем главы администрации города Орла. На этом посту проработал до назначения главой администрации города Орла в июле 2017 года.