В Орле водитель "Лады" оказался на больничной койке после столкновения с "Ягуаром"

В ДТП с двумя легковушками пострадал один из водителей Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орле водитель легкового автомобиля "Лада" оказался на больничной койке после столкновения его авто с иномаркой "Ягуар". Мужчина получил травмы при ДТП.

Не смогли поделить дорогу в Советском районе два легковых автомобиля накануне, 16 июня. Детали происшествия озвучили в региональной Госавтоинспекции. Около двух часов дня 55-летний водитель ехал за рулем отечественной легковушки по Ипподромному переулку со стороны улицы Грановского в направлении Наугорского шоссе. В этот момент по Наугорскому шоссе, со стороны Лескова, ехал 32-летний мужчина на люксовой иномарке "Ягуар".

- Водитель "Лады" допустил столкновение с автомобилем "Ягуар", который двигался а прямом направлении по дороге, являющейся главной. В результате ДТП водитель автомобиля Лада получил травмы, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.