В Орловской области провакцинировались от коронавируса чуть более 23% населения Фото: Архив "КП"

В Орловской области готовятся к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Приостановлено свертывание ковидных коек, грядет отмена фольклорного праздника «Троицкие хороводы-2021 в Орловском Полесье». Жителей региона просят серьезнее отнестись к происходящему.

Накануне, 16 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прямой эфир, в котором призвал активнее вакцинироваться от коронавируса, в том числе и тех, кто уже переболел. Глава региона подчеркнул, что сейчас в соседних регионах заболеваемость увеличилась на 70%. любой момент цифры по заболеваемости коронавирусом могут поползти вверх и на Орловщине.

- Я не сторонник обязательной вакцинации, но это вопрос личной ответственности, безопасности себя и всех окружающих, - пояснил Андрей Клычков.

В настоящее время в регионе прошли вакцинацию более 82 тысяч человек, то есть отвакцинировалось чуть более 23% населения области.

Сейчас работают 38 прививочных пунктов. Сделать прививку от коронавируса можно и без предварительной записи, придя в мобильные ФАПы, работающие на выходных в Орле.