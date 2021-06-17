Троицкие хороводы 20 июня 2021 в Орловском Полесье планируют отменить

Троицкие хороводы-2021 в Орловском Полесье планируют отменить Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в ближайшую неделю могут произойти серьезные изменения с заболеваемостью коронавирусом. Причем, не в лучшую сторону. Об этом в прямом эфире в соцсетях 16 июня рассказал губернатор Андрей Клычков.

В регионе планируют ужесточить ограничительные меры и контроль за ними. Могут сорваться и большие мероприятия. Андрей Клычков сообщил о том, что скорее всего 20 июня будут отменены «Троицкие хороводы-2021 в Орловском Полесье».

- Я не пессимист, но я прекрасно понимаю, что уже на следующей неделе у нас есть огромный риск увеличение численности заболевших. Мы приостановили вывод ковидных коек, потому что понимает, что они в ближайшее время нам точно потребуются, - пояснил губернатор Орловской области.

Вопрос отменой хороводов окончательно примут сегодня, 17 июня, на заседании оперштаба.

- Я очень хотел, чтобы мы провели это мероприятие. Уже даже установили сегодня сцену, начали делать домики, но вынуждены все это приостановить. Перенести на неопределенный срок. Для меня жизнь каждого человека гораздо ценнее, чем просто праздник. Если мы все вместе проведем мероприятия по недопущению распространения коронавируса, то мы проведем все праздники, - рассказал Андрей Клычков.

На возражение орловцев глава региона ответил, что за семь дней – 19 умерших.

- Это люди, которые умерли от ковида. Часть из них точно не верила, что коронавирус имеет значение и то, что он может иметь какую-то роль в их жизни, - подчеркнул губернатор.