Разрабатывать проект третьего выезда из Зареченского в Орле будут до 2022 года

Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловская администрация объявила аукцион по поиску подрядчика, который разработает проект третьего выезда из Зареченского микрорайона. По планам, он будет готов к концу 2022 года.

Об этом сообщили в мэрии. Новая дорога соединит улицы Зеленина и Царев Брод, что облегчит движения в молодом растущем микрорайоне. Стоимость разработки документации на аукционе Управление капитального строительства горадминистрации оценило в 3 миллиона 300 тысяч рублей (это стартовая цена). Создание проекта займет немало времени.

- До 30 ноября 2021 года предполагается выполнить инженерные изыскания и пройти государственную экспертизу их результатов. Затем до 30 ноября 2022 года подрядчику необходимо будет разработать проектную документацию, - пояснили в пресс-службе горадминистрации.