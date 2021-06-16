Орловские школы к новому учебному году подготовятся до 19 августа

Школы готовятся к новому учебному году Фото: Ольга СУПОНЕВА

Школы и другие образовательные организации Орловской области к новому учебному году подготовятся до 19 августа. Особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности.

Такую информацию озвучила Татьяна Крымова, руководитель регионального Департамента образования в ходе онлайн-брифинга с журналистами 16 июня. Проверять, насколько школы готовы принимать учеников, будут специальные комиссии. По планам к середине августа приемка должна завершиться.

- Ведутся ремонтные работы ограждений по периметру образовательных учреждений, контрольные мероприятия по обеспечению пропускного режима в школы и детские сады. Также проверяется безопасность эксплуатации электроустановок, обеспечения охраны труда, - рассказала Татьяна Крымова.