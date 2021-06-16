В Орловской области уголовное дело сподвигло "Водоканал и компанию" погасить долг за электричество

В Орловской области директор водоснабжающей организации попал под уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Орловской области директор водоснабжающей организации попал под уголовное дело из-за долгов компании за электричество. У коммунальной фирмы "Водоканал и компания" в Кромском районе накопилась задолженность в три миллиона рублей.

Детали дела озвучили в "Орловском энергосбыте". Как оказалось, электричество организации поставлялось в полном объеме, а вот от оплаты счетов руководство "Водоканала и компании" отлынивало. Дело дошло до суда, который постановил выплатить долг в сумме 2,98 млн рублей. Но директор фирмы затягивал и с исполнением судебного решения, за что попал под уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Когда возникла угроза реального наказания, фирма-должник вернула все деньги за электроэнергию.

- Несоблюдение платежной дисциплины может обернуться для потребителей электроэнергии административной или уголовной ответственностью, ограничением электроснабжения, наложением ареста на счета и оплатой исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, - прокомментировал Юрий Лаштабега, директор по реализации электроэнергии и мощности ООО "Орловский энергосбыт".