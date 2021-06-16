В Орловской области выявили 3,5 тысячи неофициально устроенных работников

Неофициально трудоустроенным работникам помогают восстановить права. Фото: Наталья МЕРКУЛОВА

В Орловской области за прошлый, 2020-й год, выявлено больше 3,5 тысяч работников, трудоустроенных неофициально. Двум тысячам из них помогли заключить трудовые договора с работодателем.

Такая информация прозвучала на заседании комиссии по снижению неофициальной занятости. Комиссия работает несколько лет и помогает орловцам трудоустроиться по закону и получить социальные гарантии: отпуск, больничный, отчисления в пенсионный фонд. При этом работодателей, не желающих устраивать людей официально, штрафуют.

- Штрафы достигают 100 тысяч рублей для компаний, 20 тысяч для должностных лиц, 10 тысяч для индивидуальных предпринимателей. При повторном нарушении наказание ожидает и работников: штраф для граждан составляет 5 тысяч рублей, - рассказали "КП" в Управлении труда и занятости регионального соцдепартамента.

Если работодатель не устраивает официально, можно подать жалобу в профильный департамент по телефону 8 (4862)55-38-30, в отдел по труду, в налоговую по месту регистрации предприятия или жительства, в прокуратуру по телефону доверия 8(4862) 40-56-57, а также в госинспекцию труда по телефону "горячей линии" 8 (4862) 43-52-53.