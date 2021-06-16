Орловцев приглашают на большой праздник в Вятский Посад 20 июня

Троицу с размахом отпразднуют в Вятском Посаде Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущие выходные жители Орловской области и ее гостей на праздник приглашает духовно-православный центр Вятский Посад. В честь Троицы здесь состоится празднество с концертом, мастер-классами, народными играми, цирковым перфомансом и ярмаркой.

В этом году православный праздник День Святой Троицы пришелся на 20 июня. Вятский Посад подготовил для гостей много интересного. Начнется этот день с божественной литургии, которая пройдет с 8.00 до 12.00. А затем стартует развлекательная программа.

С 12.00. до 13.00 пройдет детский концерт "Завейся, березка", а также состоится мастер-класс по плетению из соломы.

С 13.00 до 13.45 гостей центра ожидают цирковые перфомансы, работа площадки с народными играми и забавами, а также традиционными Троицкими хороводами.

С 14.00 до 15.00 пройдет театрализованное представление "Троицкие родники мудрости". Из него зрители узнают о традициях празднования Троицы, обрядах и особенностях. Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению слайма.

Также с 12.00 до 16.00 будет работать выставка-ярмарка. На прилавках-витринах изделия народного промысла декоративно-прикладного искусства представят умельцы. Еще в программе конные прогулки, работа тематических локаций, а также чай из самовара и угощения.

Действуют ограничения по коронавирусу.

КОГДА? ГДЕ?

20 июня, с 12.00.

Орловский р-н., п. Вятский Посад, ул. Южная 1а

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