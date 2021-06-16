В Орле задержали мужчину, убившего свою приятельницу и ее знакомого

В Орле задержали мужчина, убившего свою приятельницу и ее знакомого Фото: Архив "КП"

В Орле задержали подозреваемого в расправе над 47-летней женщиной и ее 66-летним знакомым. Житель города устроил кровавую бойню в одной из квартир многоэтажного дома в Железнодорожном районе.

По данным следствия, трагедия произошла в ходе ссоры. 35-летний орловец сначала напал с ножом на свою приятельницу, а затем кинулся табуреткой на хозяина квартиры, в которой и произошел конфликт. У обоих раны и травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Женщина скончалась на месте, а мужчина через непродолжительное время.

- Подозреваемый задержан в кратчайшие сроки. В отношении него проводится комплекс следственных и процессуальных действий, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц), - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.