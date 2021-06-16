«Ростелеком» подключил видеоаналитику для клиентской зоны «Орловского энергосбыта»

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Цифровой провайдер установил и настроил две IP-видеокамеры, осуществил монтаж кабельной сети. Сервис видеоаналитики позволяет заказчику обеспечить соблюдение эпидемиологических требований. Благодаря специализированным видеокамерам система ведет подсчет посетителей и помогает регулировать количество людей в зале обслуживания. Когда их численность превышает допустимый уровень, сотрудникам заказчика поступает оповещение по СМС и по электронной почте. Это позволяет временно прекратить допуск клиентов в зал. Стабильность работоспособности сервиса на объекте обеспечивается оптикой «Ростелекома».

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Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«С “Орловским энергосбытом” работаем много лет. Ранее “Ростелеком” построил VPN-каналы и объединил в единую корпоративную сеть все офисы энергосбытовой компании на территории Орловской области. Подключение видеонаблюдения с возможностью видеоаналитики стало продолжением нашего сотрудничества. Мы доработали сервис специально для клиента. В стандартном решении оповещение о превышении допустимого уровня посетителей приходит в личный кабинет или по электронной почте. Для “Орловского энергосбыта” наши специалисты дополнили сервис СМС-оповещением. В настоящее время ведутся переговоры по расширению проекта».

Юрий Юрьев, директор ООО «Орловский энергосбыт»:

«Решение о подключении видеонаблюдения с видеоаналитикой в клиентской зоне нашего Орловского офиса изначально было вызвано пандемией. Чтобы обеспечить безопасные условия для клиентов и работников, нам важно понимать, когда и сколько людей приходит к нам. Однако, сервис может использоваться и для решения бизнес-задач. Он позволяет отслеживать и анализировать график загрузки офиса, корректировать, исходя из полученных данных, численность персонала, занятого в очном обслуживании клиентов. Для нас это важно, поскольку несмотря на развитие дистанционных сервисов, есть многочисленная категория клиентов, которые в силу каких-либо причин не пользуются интернетом или просто предпочитают личный контакт с работниками компании».

В зависимости от задач бизнеса видеоаналитика поможет эффективнее обеспечивать охрану и безопасность, контролировать соблюдение технологических процессов или результативнее проводить маркетинговые акции. Модули сервиса распознают и систематизируют события в кадре. Сервисы видеоаналитики используются как в розничной торговле, промышленности, банковском деле, так и в сферах ЖКХ и медицины. Система контролирует предметы, случайно или умышленно забытые кем-то из посетителей. Видеозаписи и аналитические данные хранятся в облаке провайдера и надежно защищены по всем правилам информационной безопасности.

Получить подробную информацию об услугах можно на сайте «Ростелекома», а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.

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