Фотовыставка «Памятные места Орловской земли» получила миллионный грант Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На ноябрь 2021 года в Орле запланировано проведение фотовыставки «Памятные места Орловской земли произведениях Николая Лескова, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Афанасия Фета, Леонида Андреева». Проект уже получил грант Президента РФ в размере один миллион рублей.

Автором идеи провести фотовыставку современных и архивных снимков достопримечательностей, описанных в произведениях писателей-орловцев, стал Председатель Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Станислав Абакумов.

- Каждая фотография будет сопровождаться цитатами из произведений, в которых упоминаются орловские достопримечательности. Проект направлен на привлечение внимания к сохранению памятников истории и культуры и на популяризацию литературного наследия Орловщины, - рассказал «КП» Станислав Абакумов.

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