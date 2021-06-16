В 2020-2021 учебном году в орловские школы пришли 124 молодых учителя Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2020-2021 учебном году в школы Орловской области трудоустроились 124 молодых учителя. Это выпускники ОГУ им. Тургенева, Мезенского и Болховского педагогических колледжей.

О том, как поддерживают молодых специалистов рассказала руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга с журналистами 16 июня 2021.

- Для молодых специалистов, поступивших на работу в образовательные учреждения, предусмотрен ряд поощрений в виде единовременных и систематических выплат. Устроившимся в городские образовательные учреждения - надбавка 20% от педагогического оклада в течение первых трех лет работы, в сельские школы - надбавка 25%, - сообщила Татьяна Крымова.

Кроме того, молодые специалисты, трудоустроившиеся в селе, имеют право на единовременная выплату 56 тысяч рублей в первый год работы на обзаведение хозяйством.