Орловец Александр Мисуркин вновь станет участником космической экспедиции

Фото: ЦПК/Роскосмос

Накануне, 15 июня, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Московской области представили участников очередного космического полета. Командиром основного экипажа ЭП-20 станет орловец Александр Мисуркин.

Участники космической экспедиции, среди которых и японские коллеги, уже начали подготовительные тренировки, которые разбиты на два этапа. Сейчас они изучают системы пилотируемого «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции, в сентябре их ждет медико-биологическая подготовка, выживания в различных климато-географических зонах, примерка скафандров и комплексные экзаменационные тренировки. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

- При знакомстве с японскими коллегами почувствовал заряд энергии и определенную нацеленность на успех в предстоящей миссии, - цитирует пресс-служба Роскосмоса Александра Мисуркина.

СПРАВКА «КП»

Александр Мисуркин - российский космонавт-испытатель, 116-й космонавт России. Окончил школу-лицей №1 в городе Орле. Стать космонавтом он мечтал еще с раннего детства.

Почетный гражданин города Орла. Совершил два космических полета к Международной космической станции на транспортных пилотируемых кораблях Союз ТМА-08М и Союз МС-06. Участник основных космических экспедиций МКС-35/МКС-36, МКС-53 /МКС-54. Продолжительность полетов составила 334 суток 11 часов 29 минут. Совершил четыре выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 28 часов 13 минут.

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