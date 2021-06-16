Привиться от коронавируса в Орле можно будет в передвижных ФАПах 19 и 20 июня. Фото: пресс-служба администрации города

В грядущие выходные в Орле вновь заработают мобильные пункты вакцинации от коронавируса на базе передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Разместятся они во всех районах города.

В субботу, 19 июня, в Советском районе прививки от коронавируса будут делать в районе магазина «Перекресток» на Октябрьской улице, 122. Время работы пункта вакцинации - с 9.00 до 16.00 часов.

В Заводском районе ФАП будет стоять возле магазина «Магнит» по адресу: улица 6-ой Орловской дивизии, дом 13. Время работы такое же - с 9.00 до 16.00.

В Северном и Железнодорожном районах передвижные ФАПы будут работать в воскресенье, 20 июня. Желающих сделать прививку будут ждать возле двух ТЦ «Европа» с 9.00 до 16.00 часов по адресам: улица Металлургов, дом 17, корпус 1 и улица Московская, дом 67.

- С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Прием ведут практикующие врачи поликлиник города, - сообщает пресс-служба администрации Орла.