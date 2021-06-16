Орловских школьников на лето устраивают работать помощниками на кухне и упаковщиками Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Летние каникулы в самом разгаре. Для школьников это не только возможность отдохнуть, но и получить свои первые самостоятельно заработанные деньги. Для подростков в регионе предлагают работу в летних трудовых отрядах, сетевых кафе и торговых центрах.

Ребят старше 16 лет приглашает на работу «Макдоналдс» помощниками на кухне, в ТЦ «Европа» - укладчиками-упаковщиками. Не стоит забывать и про экологические отряды, которые помогают коммунальщикам в благоустройстве города.

По данным Департамента соцзащиты, с начала 2021 года в регионе через центры занятости было трудоустроено 1250 подростков, из них на летний период – 600 человек. Изъявили желание приводить город в порядок около 160 школьников.

- Для того чтобы трудоустроиться в свободное от учебы время подросткам необходимо обратиться в ближайший к месту проживания центр занятости населения. Школьники могут ознакомиться с вакансиями на Интерактивном портале управления труда и занятости в разделе «Услуги гражданам» во вкладке «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.