В орловской колонии поставили спектакль «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца». Фото: пресс-служба регионального УФСИН

В Орловской области в женской колонии №6 поселка Шахово поставили спектакль «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца». Участницы театрального кружка присоединились к акции «Твои друзья - книги» и придали произведению Леонида Филатова злободневные черты.

Перед выходном на сцену прошла большая подготовительная работа под руководством художественного руководителя – начальника отряда майора внутренней службы Юлии Худокормовой. Вместе с ней осужденные проводили репетиции и разбирали текст.

- Всероссийскую акцию «Твои друзья - книги» Федеральная служба исполнения наказаний проводит c 15 по 18 июня. Акция проходит с целью развития у осужденных творческих, интеллектуальных способностей, образного мышления, реализации талантов, а также популяризации чтения отечественной и зарубежной литературы, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.