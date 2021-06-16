В Орле до 2025 года реорганизуют государственные унитарные предприятия. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В понедельник, 15 июня, в Орле состоялось заседание профильного комитета облсовета. В центре внимания депутатов оказалась финансовая ситуация в семи государственных унитарных предприятиях.

Согласно озвученным данным, до 2025 года в Орле должна пройти реорганизация пяти ГУПов - «Орелфармация», «Дорожная служба», «Орловский издательский дом», КП ОО «Кафе» и Ветсанутильзавод «Орловский».

- На данный момент совместно с УФАС разработан План мероприятий по реформированию государственных унитарных предприятий. Учредители данных ГУПов выбрали форму организации - бюджетные учреждения. Это не должно повлиять на сокращение штата сотрудников, - цитирует пресс-служба облсовета Дмитрия Запольского, замруководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений