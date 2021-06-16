В Заводском районе Орла при столкновении машин пострадал младенец. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Накануне, 15 июня, в Заводском районе Орла произошла авария. На перекрестке столкнулись две отечественные легковушки. Пострадал младенец.

33-летний водитель «ВАЗ 2115» ехал по улице Розы Люксембург, начал поворот налево на улицу Гагарина и врезался во встречный «ВАЗ 2112». Машина следовала в прямом направлении, но из-за неожиданного удара отлетела в металлическое пешеходное ограждение.

- В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2112, мальчик 2021 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.