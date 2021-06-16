В парке Победы Орла установили памятник Гвардейцам-танкистам и часовню. Фото: пресс-служба администрации Орла

В понедельник, 15 июня, в Орле прошла приемка первого этапа благоустройства парка Победы. Масштабные работы, начавшиеся в начале осень 2020 года, продолжаются, но парк уже сильно изменился.

Несколько дней назад на территории парка Победы в Орле установили памятник Гвардейцам-танкистам и часовню-памятник из мрамора. Также здесь появилась площадка со спортивными тренажерами.

На территории парка оборудовали пешеходные и велодорожки, тротуары, уложили плитку, поставили скамейки, урны и опоры освещения.

- В последующем будут продолжаться работы по установке девятиметровых опор освещения, скамеек, вывозу опиленных деревьев, укладке тротуаров и озеленению территории, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Оценить обновленный парк Победы жители города смогут уже в начале августа.