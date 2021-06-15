В Орловской области выберут гастрономический бренд региона Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области выберут гастрономический бренд региона. За почетное звание предстоит побороться как оригинальным современным блюдам, так старинным классическим. Свои варианты могут предложить все желающие.

Главное условие конкурса «Гастрономический бренд Орловской области» - это наличие в рецептуре продуктов, произведенных в нашем регионе. Географические особенности рекомендуют особенно подчеркнуть в названии кулинарного шедевра.

Лучшее блюдо-бренд выберут на фестивале «Тургеневский бережок» в Орле 19-20 сентября 2021 года.

- Для того чтобы побороться за звание победителя, участникам рекомендуется заполнить заявку и отправить ее до 1 июля 2021 года включительно на адрес электронной почты: office@tpporel.ru или обратиться по телефону: 8 (4862) 255-311, - сообщает пресс-служба Правительстве Орловской области.