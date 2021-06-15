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Происшествия15 июня 2021 15:25

В Орловской области женщина-водитель на «ВАЗе» врезалась в «Камаз»

Авария произошла на встречной полосе
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области женщина-водитель на «ВАЗе» врезалась в «Камаз». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В Орловской области женщина-водитель на «ВАЗе» врезалась в «Камаз». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В субботу, 12 июня, в Кромском районе на 401 километре трассы М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в «Камаз».

Авария произошла 5:50 часов утра. Водитель «ВАЗ 21074» ехала в сторону Орла, когда машину занесло на встречную полосу под «Камаз». На места происшествия работали сотрудники МЧС.

- В результате ДТП 57-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения и была госпитализирована с места аварии, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.