В Орловской области женщина-водитель на «ВАЗе» врезалась в «Камаз». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В субботу, 12 июня, в Кромском районе на 401 километре трассы М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в «Камаз».

Авария произошла 5:50 часов утра. Водитель «ВАЗ 21074» ехала в сторону Орла, когда машину занесло на встречную полосу под «Камаз». На места происшествия работали сотрудники МЧС.

- В результате ДТП 57-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения и была госпитализирована с места аварии, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.