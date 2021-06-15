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Происшествия15 июня 2021 14:33

В Орле на элеваторе погиб рабочий, чистивший бункер для хранения зерна

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле на элеваторе погиб рабочий, чистивший бункер для хранения зерна

В Орле на элеваторе погиб рабочий, чистивший бункер для хранения зерна

Фото: Архив "КП"

В понедельник, 14 июня, в Орле на территории элеватора ООО «Возрождение» погиб рабочий, чистивший бункер для хранения зерна. Он был сотрудником фирмы, выполнявшей очистку стенок по договору.

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Сейчас проводятся следственные действия, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

- У следствия имеются основания полагать, что должностными лицами ООО «РСМК ТР Групп» были нарушены требования охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть рабочего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.