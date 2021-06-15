На праздничных выходных в Орле прививку от коронавируса сделали почти 300 человек. Фото: пресс-служба администрации города

В Орловской области продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. На минувших праздничных выходных в облцентре прививку от коронавируса сделали почти 300 человек.

Для желающих пройти вакцинацию без предварительной записи и похода в больницу работали мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Они размещались на Комсомольской площади, площади Жукова, улицах Высокой, Кукушкина, Ливенской и Михалицына.

- В День России на Комсомольской площади и площади Маршала Жукова «порцию здоровья» получили 117 человек. В воскресенье в мобильных пунктах привились 73 человека. В понедельник первый компонент вакцины получили 78 орловцев, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Вторая прививка ждет провакцинировавшихся через 2-3 недели в зависимости от примененного препарата.