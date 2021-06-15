В Заводском районе Орла в квартире полностью сгорел балкон. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 13 июня, в Заводском районе Орла на улице 5-ой Орловской стрелковой дивизии произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил балкон квартиры на первом этаже в районе трех часов дня.

К моменту прибытия пожарных на балконе уже бушевало открытое пламя. Сотрудники МЧС быстро локализовали возгорание, не дав ему распространиться на квартиру.

В Заводском районе Орла в квартире полностью сгорел балкон. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- В результате пожара в однокомнатной квартире выгорел балкон вместе с пластиковым остеклением, обгорели деревянные окна между квартирой и балконом, внутренние помещения закопчены. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Теперь специалистам предстоит выяснить причины пожара.