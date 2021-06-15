Троицкие хороводы в Орловском полесье-2021: как добрать, что посмотреть

Троицкие хороводы в Орловском полесье-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже совсем скоро в Орловской области состоится традиционный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье». В 2021 году он пройдет в привычном формате на лугу села Льгов в Хотынецком районе.

Для желающих побывать на фестивале будет работать общественный транспорт. Автобусы из Орла в Льгов будут отправляться с автовокзала, а назад из самого села.

Стоимость билетов – 500 рублей со взрослых и 250 рублей с детей. В стоимость входит поездка туда-обратно, поэтому дополнительно доплачивать не придется. Время в пути - полтора часа.

Выбрать подходящий рейс и заранее купить билет можно на официальном сайте автовокзала.

Запланировано четыре рейса: из Орла 8:40 (прибытие на место в 10:10 и выезд в обратный путь из Льгова в 15:00), 09:00 (прибытие на место в 10:30, назад в 16:00), 10:00 (прибытие на место в 11:30, назад в 19:00). Последний рейс в Льгов отправляется из Орла в 19.00 и отправляется назад в 20:30.

Напомним, гостей праздника ждет 12 тематических площадок - подворья районов, зона народных промыслов и ремесел, интерактивная площадка «Поляна песен», детская развлекательная площадка и многое другое.

Изюминкой праздника должно стать выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки» из Брянска.

КОГДА? ГДЕ?

20 июня с 10:00

Село Льгов Хотынецкого района