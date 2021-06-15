Коронавирус в Орловской области на 15 июня 2021: лечение продолжают 1117 человек

Коронавирус в Орловской области на 15 июня 2021

Сегодня, 15 июня 2021, в Орловской области подтвердилось еще две смерти пациентов с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 699 жителей региона.

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Накануне заболевание выявили у 48 человек. Всего на лечении сейчас находятся 1117 пациентов с коронавирусом. Всего же за все время пандемии заболело 36 345 орловцев.

Вылечиться смогли 34 529 человек, из них 45 – выписались вчера.