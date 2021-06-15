Орловские пожарные спасли 22-летнего мужчину, которого затянуло под шлюз в реке. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В понедельник, 14 июня, в Мценском районе купание на реке едва не обернулось трагедией. 22-летний мужчина решил освежиться от жары в Оке возле поселка Отрадинский. Однако вскоре его затянуло под шлюз.

Информацию о происшествии сотрудники 27-й пожарно-спасательной части Мценского района получили в районе двух часов дня. К месту ЧП выдвинулись начальник караула Михаил Омарашвили и водитель Анатолий Соклаков.

Когда пожарная машина подъехала на берег реки, молодой человек находился в двух метрах от берега и держался за шлюз плотины.

- Все пожарные автомобили в Орловской области оснащены первичными средствами спасения на воде. С помощью спасательного круга пожарные вытащили мужчину из воды. На берегу его передали бригаде скорой медицинской помощи, но от госпитализации он отказался, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС напоминают желающим искупаться в водоемах, о том, что безопасно купаться можно на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, есть первичные средства для спасения. Необходимо рассчитывать свои силы.