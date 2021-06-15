В Орловской области задержали и.о. директора Богдановского дома-интерната Фото: Архив "КП"

В Орловской области задержали и.о. директора Богдановского дома-интерната. На руководителя учреждения завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, после прокурорской проверки.

8 июня прокурор Орловской области провел личный прием постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов. В ходе выезда на место было выявлено множество нарушений.

- Было установлено, что в доме-интернате не обеспечено соблюдение противопожарных требований, законодательства о профилактике правонарушений, имеют место факты нарушений при оказании медицинской помощи и проживания в учреждении ранее судимых граждан, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

В итоге сначала на исполняющего обязанности директора возбудили дела об административных правонарушениях, а затем и уголовное. Предпосылкой стали ложные сведения о предоставлении постояльцам дома-интерната непредоставляемых на самом деле услуг. Зато оплата услуг проходила.

- Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании в отношении и.о. директора учреждения возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), - пояснили «КП» в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 15 июня 2021, руководитель учреждения был задержан. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.