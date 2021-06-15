В Орле труд медиков во время пандемии увековечили в граффити. Фото: пресс-служба администрации города

На минувшей неделе, накануне Дня России, в Орле появилось новое граффити в честь медиков, спасающих жизни во время пандемии коронавируса. Около девяти часов изображение создавали студенты орловского худграфа под куроводством своего куратора Андрея Никифорова.

Граффити с изображением российского флага и женщины-врача нарисовали на стене стадиона «Динамо». Ширина граффити - два метра, длина –семь метров. В работе художники использовали акрил.

Нашу работу можно назвать граффити с учетом настенной росписи. Были определённые сложности со стеной: кирпич – не такая фактура, которую можно расписывать с легкостью, - цитирует Андрея Никифорова пресс-служба администрации Орла.