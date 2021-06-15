В Орле при столкновении «Рено» с припаркованной «Ауди» пострадал подросток. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В воскресенье, 13 июня, в Железнодорожном районе Орла произошло ДТП. В аварии пострадал 14-летний мальчик. Теперь ему предстоит амбулаторное лечение.

ДТП случилось ночью в 00:20 часов. 38-летний водитель «Рено Сандеро» направлялся в сторону Холмистого переулка, но в районе дома №70 по улице 5-го Августа врезался в припаркованную «Ауди» и затем в металлический столбик.

- В результате ДТП 14-летний пассажир транспортного средства «Рено» получил телесные повреждения. Отпущен на амбулаторное лечение, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие выходные в области было зарегистрировано 52 ДТП, среди которых шесть с пострадавшими.