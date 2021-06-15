В тепличном комплексе Орловской области ввели карантинный режим из-за томатной моли

В Орловской области ввели карантинный режим из-за южноамериканской томатной моли Фото: Архив "КП"

В Болховском районе Орловской области установили карантинную фитосанитарную зону по южноамериканской томатной моли. Насекомое-вредитель обнаружили на территории тепличного комплекса «Экопродукт».

Общая площадь участка, попавшего под карантинный режим, составляет более 13 гектар. Площадь очага - 1,6 гектара, площадь буферной зоны - 11,73 гектара.

- В настоящее время разработана и утверждена программа, которая включает в себя комплекс истребывающих и ограничительных мер по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли в карантинной фитосанитарной зоне, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В карантинной зоне предстоит провести тщательную очистку от зараженных растений и обработку инсектицидами.

Напомним, южноамериканская томатная моль - опасный вредитель овощных культур, который питается томатом, может повреждать баклажан, картофель, фасоль и перец. Гусеницы моли выедают листья, стебли, плода, почки и цветки съедают полностью.

- Вредоносность томатной моли можно сравнить разве что с саранчой, потому что гибель урожая может достигать 100%, - подчеркивают специалисты Россельхознадзора.