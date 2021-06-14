Погода в Орле на 15-18 июня: жарко, дожди сделают перерыв

Погода в Орле на 15-18 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первые две недели лета в Орловской области не баловали сухой теплой погодой. Практически каждый день дожди и перепады температур. Однако третья неделя июня 2021 все-таки порадует теплом и отсутствием осадков. Публикуем прогноз погоды в Орле на 15-18 июня.

По прогнозам Росгидрометцентра, во вторник, 15 июня, все еще будут идти дожди. Облачно, но с прояснениями. Днем температура воздуха зафиксируется на отметке в +27 градусов, ночью +15. Ветер северо-западный со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В среду, 16 июня, ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется днем до +26 градусов, ночью +16. Ветер северный 3 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Зато в четверг, 17 июня, уже будет сухо, без осадков и солнечно. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +14. Ветер северо-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В пятницу, 18 июня, вновь теплая солнечная погода без дождя. Днем +25 градусов, ночью +12. Ветер северо-восточный 2 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам синоптиков, суббота также будет жаркой и без осадков.