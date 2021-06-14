На «Троицких хороводах в Орловском Полесье» ждут «Бабкиных внуков»

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже на этой неделе, 20 июня, в Орловской области пройдет XXII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». По традиции гостей ждет много музыки, танцев, игр и мастер-классов.

Фестиваль пройдет на троицком лугу села Льгов в Хотынецком районе. Организаторы обещают, что в этом году на нем выступит популярный ансамбль русской песни «Бабкины внуки». Его выступление запланировано на три часа дня.

- Коллектив успел покорить не только соотечественников и любителей русской культуры — они очаровали иностранных слушателей. Ансамбль «Бабкины внуки» является победителем Всероссийского марафона регионов РФ «Сочи-2014» и участником культурной программы летних Олимпийских игр в Лондоне, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, добраться из Орла до Льгова и назад в этом году можно будет на рейсовом автобуса. Узнать расписание и купить билет можно на официальном сайте автовокзала.