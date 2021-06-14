Орловцев приглашают на выставку пожарных ретромашин

12 июня в Орле начала работу выставка пожарных ретромашин. Разместилась она около Первой пожарно-спасательной части. Около десятка автомобилей расскажут, как тушили пожары в советские времена.

Самый старый из представленных на выставке автомобилей – «ПМГ-6» на базе «ГАЗ-51». Следующая по возрасту машина – автоцистерна на шасси «ЗИЛ-157». Еще два автомобиля, расположившиеся рядом, – пришли им на смену и трудились в пожарном деле до начала 2000-х тысячных. Это автоцистерны на базе «ГАЗ-53» и «ГАЗ-66». Новинки выставки – ГАЗ-69 и мотоцикл с мотопомопой.

- В роли «реставраторов» выступили сотрудники МЧС России. Они приложили немало сил, чтобы восстановить и привести в порядок ветеранов пожарного автопрома. Теперь все желающие могут познакомиться с техникой огнеборцев прошлого, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.