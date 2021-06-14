В Орле установили памятник старцу Иоанну Крестьянкину

10 июня в Орле открыли первый в России памятник архимандриту Иоанну (Крестьянкину). Память старца, прошедшего советские лагеря, но не отказавшегося от веры увековечили на территории Николо-Песковского храма.

Место установки выбрали не случайно. Именно в Николо-Песковском храме Орла будущий архимандрит Иоанн в детстве служил алтарником и пономарем.

Идея поставить в Орле скульптуру старца в Орловской митрополии была уже давно. Средства на памятник выделяли дарители и благотворительный фонд.

СПРАВОЧНО

Иван Крестьянкин родился в Орле 11 апреля 1910 года. Был рукоположен в священники и поступил в Московскую духовную семинарию в 1945 году.

В 1950 году был арестован за ревностное пастырское служение и приговорен к семи годам исправительно-трудовых лагерей. Вернулся из заключения досрочно в 1955 году, назначен сначала в Псковскую епархию, затем в Рязанскую епархию.

В 1967 году иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь. С тех пор почти сорок лет его жизнь была связана с этой обителью.