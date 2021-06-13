Доступная среда в Орле: ситуацию с высокими бордюрами обещают исправить

При ремонте двора дома №5 в Комсомольском переулке Орла забыли про инвалидов-колясочников и мам с детьми. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле уже не первый год говорят о создании доступной среды для людей с инвалидностью. Однако проблемы никуда не уходят – даже после долгожданного благоустройства дворов и общественных территорий. Такая ситуация, в частности, сложилась после ремонта двора дома №5 в Комсомольском переулке.

Здесь подрядчик не задумался о том, как инвалиды-колясочники, да и просто мама с колясками будут преодолевать высокие бордюры на пешеходных дорожках. Вместо скошенных заниженных уложил по максимуму большие.

Чиновники городской администрации наведались во двор дома №5 в Комсомольском переулке и остались не довольных итогом.

Благоустройство без доступной среды на улице Бурова. Фото: https://vk.com/orel_disabilities

- Путем нехитрых измерений мы установили, что высота пандуса отклоняется от нормы. Подрядчику необходимо в ближайшее время заменить и занизить бордюр на указанных участках, завести на участок плодородную землю и вывести порубки, — пояснил Дмитрий Кузнецов, начальник МКУ «Управление капитального строительства Орла».

Теперь подрядчику предстоит переделывать ремонт в Комсомольском переулке. Однако проблем с доступной средой в Орле все же хватает. Инвалиды-колясочники продолжают бить тревогу: благоустройство идет, а про них опять забывают.

Ситуация с бордюрами в уже обновленных дворах не единична. Ранее люди с инвалидностью уже сетовали о неудобных и даже опасных спусках во дворе дома № 14 по улице Бурова. Наведаются ли проверяющие туда?