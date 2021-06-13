Орел официально стал Литературной столицей России Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В начале июня 2021 года Орел официально получил звание Литературной столицы России. Такое обращение к городу Лескова, Тургенева, Бунина, Фета и целой плеяды других писателей-орловцев упоминается уже много лет. Теперь РОСПАТЕНТ официально зарегистрировал бренд.

Заявку на регистрацию товарного знака подавали 14 октября 2020 года. Она прошла несколько экспертиз прежде чем ее одобрили. Обладателем товарного знака-бренда стал Орловский объединенный литературный музей Тургенева.

- Туристический образ города Орла имеет стойкую ассоциативную связь с литературным наследием, литературными музеями области. Теперь у региона и литературных музеев появились необходимые юридические основания для использования бренда «Орел – литературная столица России» в целях продвижения туристских ресурсов как внутри области, так и за ее пределами, - сообщает пресс-служба Управления культуры и архивного дела Орловской области.

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