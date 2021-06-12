В Орле нашли беглянку, покинувшую детский лагерь Фото: Архив "КП"

В Орле разыскали сбежавшую из лагеря девочку-подростка. 15-летнюю беглянку обнаружили в торговом центре.

Сбежала девочка из загородного лагеря еще 10 числа. Сразу были организованы поиски, к ним подключились полицейские, волонтеры. В итоге, спустя два дня, подростка удалось найти.

- В ходе розыскных мероприятий местонахождение девочки было установлено. Ее обнаружили в одном из торговых центров города Орла. В настоящее время полицейские передали подростка законным представителям, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.