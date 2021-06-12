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Общество12 июня 2021 9:55

Орловские школьники сдали ЕГЭ по физике и истории

Результаты экзаменов выпускники узнают к 28 июня
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловские школьники сдают ЕГЭ

Орловские школьники сдают ЕГЭ

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловские школьники сдали ЕГЭ по физике и истории. Результаты экзамена выпускники узнают к 28 июня.

Свои знания по этим дисциплинам проверило более полутысячи выпускников. Единый гос экзамен по истории сдали 290 человек, по физике 219.

- Во второй половине предстоящей недели ребята узнают баллы, полученные за экзамены по географии, литературе и химии, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Единая государственная итоговая аттестация продолжается.