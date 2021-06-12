Сегодня можно бесплатно посетить музей Русанова в Орле

Фото с официального сайта областного правительства

Сегодня, 12 июня, в Орле дом-музей Русанова примет посетителей бесплатно. День открытых дверей музейщики устроили в честь Дня России.

Гости музея смогут самостоятельно осмотреть экспозицию. Ее большая часть посвящена посвящена изучению обстоятельств и поиску следов последней экспедиции выдающегося научного и общественного деятеля, полярного исследователя Владимира Русанова (1875 – 1913) по изучению Северного морского пути.

Экспедиции Владимира Русанова позволили составить карту Новой Земли и поспособствовали вхождению архипелага а состав России. Также в музее можно познакомиться с бытом и жизнью народов Севера.

КОГДА? ГДЕ?

12 июня, с 9.00 до 17.00

ул. Русанова, д. 43

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