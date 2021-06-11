В 2020 году Орловскую область посетило более двух тысяч гостей из 55 стран мира Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2020 году Орловскую область посетило более двух тысяч гостей из 55 стран мира. Больше всего на территории побывало граждан СНГ, однако есть среди гостей и представители более далеких стран. Об этом сообщает Орелстат.

Среди гостей Орловщины в 2020 году оказались граждане США, Бразилии, Японии, Австралия, Италия, Сербия, Нидерланды, Турция, Франция, Сирия, Китая и Камеруна и Болгарии.

Также специалисты Орелстата отмечают, что на территории региона проживают 127 национальностей. 96% населения области – русские, однако представлены и такие редкие народы, как бесермяне, горские евреи, дидойцы, камчадалы, караимы, крымские татары, крымчаки, кумандинцы, саамы, талыши, ханты, чуванцы, чукчи, чулымцы, эвенки и эвены.

- Актуальные данные о национальном составе населения региона станут доступны после проведения очередной Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре нынешнего года, - сообщает пресс-служба Орелстата.