В Орле сотрудник росгвардии похитил шин на 68 тысяч и попал под статью

Возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"

В Орле под уголовную статью попал сотрудник вневедомственной охраны росгвардии. На силовика, теперь уже бывшего, завели дело из-за присвоения автомобильных шин на сумму в 68 тысяч рублей.

Об этом сообщает следственный комитет.

- На основании материалов ФСБ России и по результатам внутриведомственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение), - рассказали в региональном ведомстве.

Установлено, что в апреле нынешнего года сотрудник вневедомственной охраны присвоил 28 шин на общую сумму более 68 тысяч рублей. Соответственно, такой материальный ущерб причинен силовому ведомству.

Расследование уголовного дела продолжается.