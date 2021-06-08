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Происшествия8 июня 2021 17:42

В Орле сотрудник росгвардии похитил шин на 68 тысяч и попал под статью

Следственный комитет завел и расследует уголовное дело о присовении
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: архив "КП"

В Орле под уголовную статью попал сотрудник вневедомственной охраны росгвардии. На силовика, теперь уже бывшего, завели дело из-за присвоения автомобильных шин на сумму в 68 тысяч рублей.

Об этом сообщает следственный комитет.

- На основании материалов ФСБ России и по результатам внутриведомственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение), - рассказали в региональном ведомстве.

Установлено, что в апреле нынешнего года сотрудник вневедомственной охраны присвоил 28 шин на общую сумму более 68 тысяч рублей. Соответственно, такой материальный ущерб причинен силовому ведомству.

Расследование уголовного дела продолжается.