На жительницу орловской глубинки на проселочной дороге напал грабитель

Грабителя полицейским удалось задержать Фото: Архив "КП"

На жительницу Орловской области на проселочной дороге напал грабитель. Добычей его стал мобильный телефон.

ЧП случилось в Новосильском районе. Женщина шла по дороге между двумя населенными пунктами, когда на нее с кулаками напал незнакомец. Он несколько раз ударил ее, отнял телефон цена которого около 8 тысяч рублей, и сбежал. Пострадавшая от рук грабителя орловчпанка пошла в полицию. Оперативникам удалось разыскать и задержать нападавшего.

- Сотрудники подразделения уголовного розыска выяснили, что к открытому хищению мобильного телефона может быть причастен местный житель 35 лет. Обвиняемый признался в причастности к противоправному деянию и возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас грабитель под подпиской о невыезде. Его ожидает суд.