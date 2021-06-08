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Происшествия8 июня 2021 12:29

На жительницу орловской глубинки на проселочной дороге напал грабитель

Прохожую он несколько раз ударил и отнял у нее мобильный телефон
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Грабителя полицейским удалось задержать

Грабителя полицейским удалось задержать

Фото: Архив "КП"

На жительницу Орловской области на проселочной дороге напал грабитель. Добычей его стал мобильный телефон.

ЧП случилось в Новосильском районе. Женщина шла по дороге между двумя населенными пунктами, когда на нее с кулаками напал незнакомец. Он несколько раз ударил ее, отнял телефон цена которого около 8 тысяч рублей, и сбежал. Пострадавшая от рук грабителя орловчпанка пошла в полицию. Оперативникам удалось разыскать и задержать нападавшего.

- Сотрудники подразделения уголовного розыска выяснили, что к открытому хищению мобильного телефона может быть причастен местный житель 35 лет. Обвиняемый признался в причастности к противоправному деянию и возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас грабитель под подпиской о невыезде. Его ожидает суд.