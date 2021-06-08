Мэр Орла намерен привлечь к уборке площади Жукова судебных приставов

Площадь Жукова замусорена. Фото из официального аккаунта вконтакте Юрия Парахина Фото: соцсети

Мэр Орла решил привлечь к решению ситуации с замусоренной площадью Жукова судебных приставов. Неубранной она осталась после стоявшего здесь цирка: купол шапито убран, а вот отходы остались.

Юрий Парахин посетил площадь и о ситуации рассказал в официальных аккаунтах в соцсетях.

Фото из официального аккаунта вконтакте Юрия Парахина Фото: соцсети

- В глаза бросается не только мусор, но и в каком состоянии находится сама территория. Это не была временная арена — она стояла на вполне капитальном основании с металлическими закладными. Столбы бетонировали прямо в землю. Не уверен, что порча нашей собственности, муниципальной земли, учитывалась в договорных отношениях, - написал мэр Орла.

Парахин отметил, что дал поручение направить владельцу цирка требование о восстановлении асфальта и уборке мусора.

- И до следующей среды нужно убрать мусор. Даже если для этого нам придется попросить о помощи судебных приставов, - отметил глава города.