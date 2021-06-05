Сбер и администрация Курской области договорились о сотрудничестве в сфере образования

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере создания объектов социальной и образовательной инфраструктуры на основе механизмов государственно-частного партнёрства и внедрения цифровых технологий в учреждениях образования. Документ подписали губернатор Курской области Роман Старовойт и заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев.

Реализация соглашения будет содействовать социально-экономическому развитию региона, укреплению его инвестиционного потенциала, формированию безопасной и комфортной среды в общеобразовательных учреждениях, что станет весомым вкладом в будущее области.

- С Курской областью нас связывают прочные партнёрские отношения, и нам уже удалось вместе реализоватьнемало интересных проектов. Мы уверены, что подписанное сегодня соглашение будет способствовать укреплению нашего сотрудничества на основе механизмов государственно-частного партнёрстваи обеспечит эффективный обмен передовым опытом в этой сфере, - Сергей Мальцев, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк.