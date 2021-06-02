На улице Фомина в Орле из-за курения едва не сгорела квартира и ее хозяин Фото: Архив "КП"

Во вторник, 1 июня, в Железнодорожном районе Орла едва не сгорела квартира и ее хозяин. ЧП произошло в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Фомина около десяти часов вечера.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части и СПСЧ. Наполненной едким дымом квартире находился 44-летний мужчина. Огонь охватил постельные принадлежности.

- По прибытию пожарные сформировали газозащитное звено и проникли в задымленную квартиру. Мужчина был эвакуирован, а огонь потушили в течение нескольких минут. Пострадавших в пожаре нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как пояснили специалисты, предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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