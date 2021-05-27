Мэр Орла Юрий Парахин отчитался о работе за 2020 год

Юрий Парахин отчитался о работе в 2020 году. Фото: пресс-служба администрации Орла

О деятельности в 2020 году отчитался мэр Орла Юрий Парахин. На сегодняшней сессии городского совета, 27 мая, он рассказал обстояли дела в экономике, социальной сфере и ЖКХ.

Парахин рассказал, как исполнялся бюджет, как шли дела с муниципальным имуществом, благоустраивался город и охранялась окружающая среда. Также мэр поставил задачи перед подчиненными на остаток 2021 года.

Депутаты, в свою очередь, задали мэру вопросы: о том, почему не выполнен план приватизации госимущества, не разблокированы счета образовательных учреждений, благоустройстве дворов.

Полный текст отчета Юрия Парахина можно прочитать здесь.