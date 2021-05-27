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Общество27 мая 2021 15:24

Прокуратура помогла беременной орловчанке с инвалидностью получить лечебное питание

В поликлинике №3 Орла женщине вовремя не выписали рецепт
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Беременной орловчанке с инвалидностью II группы пришлось обивать пороги, чтобы получить лечебное питание. Рецепт на него женщине выписали только после вмешательства прокуратуры.

Со своей проблемой орловчанка обратилась в надзорное ведомство. Она рассказала, что по беременности стоит на учете в поликлинике №3 Орла, и ей по закону положено лечебное питание. Вот только получить его оказалось не так-то просто: не смотря на назначение врача, рецепт в поликлинике ей не выдавали.

- По фактам нарушений прокуратура внесла представление в адрес и.о. главного врача поликлиники. Благодаря прокурорскому вмешательству женщина обеспечена необходимым ей по состоянию здоровья лечебным питанием, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.