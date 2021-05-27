Уголовное дело завели на орловчанку, забравшую чужую карту в банкомате

Уголовным делом обернулся для жительницы Ливен Орловской области шопинг с найденной банковской картой. Женщина прикарманила платежное средство, забытое другим клиентом банка, что обернулось для нее проблемами с законом.

Владелец карты обратился за помощью в полицию, когда с его счета списались деньги. В районном отделе мужчина рассказал, что кто-то потратил 5700 рублей, при этом само платежное средство он потерял. По статье "Кража" полицейские завели уголовное дело и через некоторое время установили любительницу отовариться за чужой счет.

- Потерпевший, придя в банк, обналичивал деньги с помощью терминала и забыл там карту. Следующая посетительница нашла утерянное платежное средство и забрала его себе. Далее гражданка с его помощью расплатилась за с покупки в магазинах, - описали картину произошедшего в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В своем поступке женщина созналась. До суда она останется под подпиской о невыезде.